Apples Mac wird 40: Wie alles begann

Der Macintosh war nicht nur 1984 ein revolutionäres Produkt. Manche seiner Designelemente halten sich in den grossen Betriebssystemen bis heute, der Papierkorb etwa. Es lässt sich sogar argumentieren, dass wir unsere Handys mit den gleichen Prinzipien steuern, die der Mac damals eingeführt hat. Gleichzeitig wirkt ein Gerät mit einem 8–Megahertz–Prozessor mehr als antiquiert. Was ist schon das besondere an einem Mac? Wer das verstehen möchte, muss in die Geschichte eintauchen.