Apples Pläne für die Zukunft: Die wichtigsten Neuerungen für Nutzer

Plattformübergreifende Apps und Updates

Zudem bringt Apple mit der App «Passwords» eine plattformübergreifende Lösung zur Verwaltung von Passwörtern heraus. Diese App wird unter anderem auf iOS, iPadOS, macOS, visionOS und Windows verfügbar sein. Lustig machen sich in der Berichterstattung viele darüber, dass das iPad erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt eine Taschenrechner–App erhält. Allerdings hat es diese mit der Funktion «Math Notes» in sich. Das Feature ermöglicht nicht nur das Erkennen und Lösen handgeschriebener Gleichungen, sondern kann auch entsprechende Graphen anzeigen und diese in Echtzeit verändern, wenn man etwas an der Gleichung verändert.