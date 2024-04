Aprilscherz oder Comeback: Das plant Stefan Raab

Vergangene Woche hat Stefan Raab (57) auf Instagram verkündet, dass er Influencer wird, wenn er innerhalb von drei Tagen neun Millionen Follower erreicht. Nach Ablauf der Frist steht fest: Dieses Ziel hat der Entertainer verfehlt. Trotzdem hat er in einem neuen Video auf Instagram nun eine Ankündigung gemacht. Ob es sich dabei um einen Aprilscherz handelt? Wie im ersten Clip besuchte ihn Elton (52) an einem idyllischen See, wo Stefan Raab gerade angelt.