Arabella Kiesbauer: Grosse Emotionen beim Maturaball ihrer Tochter

Arabella Kiesbauer wird ganz emotional

In einem Beitrag schwärmte Kiesbauer von der Veranstaltung des Lycée Français de Vienne, einer französischen Privatschule in Wien. «Ein Abend voller Emotionen und ein bisschen Mama–Stolz. Beim 80–jährigen Jubiläums–Maturaball des Lycée Français de Vienne durfte ich die Eröffnungsworte sprechen – als ehemalige Absolventin und Mama einer diesjährigen Maturantin gleich doppelt besonders», schrieb sie. Anschliessend gehörte das Parkett ihrer Tochter und deren Mitschülerinnen und Mitschülern. Sie so elegant im Wiener Rathaus tanzen zu sehen, rührte Kiesbauer sichtlich. «Mama hat kurz ein Tränchen verdrückt», ergänzte sie.