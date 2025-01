Arabella Kiesbauer wird neue «Kampf der Realitystars»-Moderatorin

Es sei ein «grossartiges Gefühl», wieder mit einer eigenen Show in der deutschen Medienlandschaft präsent zu sein und ein «so erfolgreiches Format wie ‹Kampf der Realitystars› zu moderieren», erklärt Kiesbauer in einem RTLzwei–Statement. Deutschland sei für sie immer etwas Besonderes gewesen, «hier habe ich viele unvergessliche Momente erlebt – während meiner Talkshow ‹Arabella› und zahlreichen anderen Projekten». Sie könne es kaum erwarten, die Kandidatinnen und Kandidaten am Starstrand von Thailand begrüssen zu dürfen.