«Arbeiten, wo andere Urlaub machen»: Deshalb ist Workation so beliebt

In welcher Lebensphase oder in welchem Alter eignet sich Workation am besten?

Schwanitz: Workation bietet sich in jeder Lebensphase und in jedem Alter an, um eine Abwechslung vom Alltag zu haben. Sie bietet die Möglichkeit für einen Tapetenwechsel oder, um beispielsweise in den langen Sommerferien der Kinder länger an einem anderen Ort als dem Homeoffice oder Büro sein zu können. Wir beobachten aber – auch basierend auf dem Feedback der Unternehmen, die wir zu Workation beraten – dass diese Option vor allem von Personen in Anspruch genommen wird, die familiär noch nicht oder nicht mehr gebunden ist. Denn aufgrund der Schulpflicht von Kindern sind die zeitlichen Möglichkeiten für Workations eingeschränkt und wer in den Ferien verreisen will, zahlt entsprechend drauf.