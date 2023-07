Arbeitskampf in Hollywood: Auch Nina Hoss streikt

Auch der deutsche Schauspiel-Star Nina Hoss (48) ist vom Arbeitskampf in Hollywood betroffen. Hoss, die in Deutschland besonders durch ihre Zusammenarbeit mit Regisseur Christian Petzold (62) in Werken wie «Yella» (2007) oder «Phoenix» (2014) bekannt ist, steht auch regelmässig immer wieder für US-Produktionen vor der Kamera. So war sie etwa zuletzt in der Amazon-Serie «Jack Ryan» oder auch dem Arthouse-Hit «Tár» mit Cate Blanchett (54) in der Hauptrolle zu sehen.