Arbeitsmarkt: Wie Unternehmen und Mitarbeiter besser zueinander finden

Dank der Digitalisierung konnten viele Unternehmen während der Corona-Pandemie auf Remote- und Homeoffice-Lösungen setzen, um während der Krise weiterzuarbeiten. Dass diese Entwicklung enormen Einfluss auf die Arbeitswelt hat, weiss man auch bei Indeed. Das Jobportal hat daher am Dienstag zu einer Podiumsdiskussion unter dem Titel «Arbeitsmarkt in der Transformation - Politik und Wirtschaft in der Verantwortung: Wie können wir wachstumskritische Stellen besetzen und Benachteiligten in den Arbeitsmarkt helfen?» geladen. Das sind die Lösungsansätze der Experten und des Unternehmens.