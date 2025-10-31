Arcade Fire: Win Butler und Régine Chassagne haben sich getrennt

Win Butler (45) und Régine Chassagne (49) von Arcade Fire trennen sich nach 22 Jahren Ehe. Dies gab die kanadische Indie–Rockband in einer Stellungnahme auf Instagram bekannt. «Nach einer langen und liebevollen Ehe haben Win und Régine beschlossen, sich zu trennen. Sie lieben, bewundern und unterstützen sich weiterhin gegenseitig und kümmern sich gemeinsam um ihren Sohn.»
Das Musikerpaar der mehrköpfigen Band, die 2001 gegründet wurde, heiratete zwei Jahre später. 2013 kam ihr gemeinsamer Sohn Barry (12) zur Welt. Nun geht das Ex–Paar privat getrennte Wege. Beruflich wollen Butler und Chassagne aber weiterhin zusammenarbeiten. In Bezug auf die Zukunft von Arcade Fire heisst es: «Ihre Verbundenheit als kreative Seelenverwandte wird bestehen bleiben, ebenso wie Arcade Fire. Die Band sendet herzliche Grüsse und freut sich darauf, euch alle bald auf Tour zu sehen.»
Arcade Fire besteht neben Win Butler und Régine Chassagne aktuell weiter aus Richard Reed Parry (48), Tim Kingsbury (48) und Jeremy Gara (47). Bis 2021 war auch Win Butlers Bruder, Will Butler (43), Teil der Band. Das letzte Album von Arcade Fire, «Pink Elephant», erschien im Mai 2025.