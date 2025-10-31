Arcade Fire: Win Butler und Régine Chassagne haben sich getrennt

Das Musikerpaar der mehrköpfigen Band, die 2001 gegründet wurde, heiratete zwei Jahre später. 2013 kam ihr gemeinsamer Sohn Barry (12) zur Welt. Nun geht das Ex–Paar privat getrennte Wege. Beruflich wollen Butler und Chassagne aber weiterhin zusammenarbeiten. In Bezug auf die Zukunft von Arcade Fire heisst es: «Ihre Verbundenheit als kreative Seelenverwandte wird bestehen bleiben, ebenso wie Arcade Fire. Die Band sendet herzliche Grüsse und freut sich darauf, euch alle bald auf Tour zu sehen.»