Arche-Gründer: «Kinder und Jugendliche fühlen sich oft unsichtbar»

Sein Fazit: «Gerechtigkeit entsteht nicht in der Theorie, sondern im Alltag. Es reicht nicht, jungen Menschen eine Stimme anzubieten. Wir müssen lernen, ihnen auch wirklich zuzuhören und praktische Konsequenzen daraus zu ziehen.» In einer Zeit, in der die Politik über Einsparungen im Kinder– und Jugendbereich diskutiert und die Zahl armutsgefährdeter Kinder steigt, benennt die Arche konsequent derartige Problemfelder und sieht sich als Ort unmittelbarer Unterstützung. Zusammen mit der Bepanthen–Kinderförderung will sie Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben und diese in der Mitte der Gesellschaft etablieren.