Herzogin Meghan (41) hat in der neuesten Folge ihres Spotify-Podcasts «Archetypes» darüber gesprochen, dass Frauen für ihre «Sinnlichkeit» und «Sexualität» oftmals an den Pranger gestellt werden. Für die Episode besuchte Prinz Harrys (38) Ehefrau ihre ehemalige High School in Los Angeles und sprach mit Schauspielerin Michaela Jaé Rodriguez (31) und «Sex and the City»-Autorin Candace Bushnell (63).