ARD feiert Sandra Maischberger zum 20. Jubiläum ihrer Sendung

Auch schon wieder 20 Jahre her ... Am 2. September 2003 ging Sandra Maischberger (57) erstmals mit ihrer eigenen Talkshow im Ersten auf Sendung. Zum runden Geburtstag lobt die ARD ihre Moderatorin in den höchsten Tönen. «Sandra Maischberger hat das Talent, eine ganz besondere Gesprächsatmosphäre zu schaffen», schwärmt ARD–Programmdirektorin Christine Strobl (52) in einer Pressemitteilung. «Sie fragt auf charmante Art hartnäckig nach, bleibt immer sachlich, kommt den Gästen und ihren Geschichten aber auch persönlich näher.»