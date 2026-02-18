ARD-Komödie «Damen»: Wohlfühlfilm mit Tiefgang

Manchmal ist das Leben einfach zu viel für eine Person allein. Die Münchnerin Maya (Salka Weber), Mitte 30, kann davon ein Lied singen. In der ARD–Komödie «Damen», die am 18. Februar um 20:15 Uhr im Rahmen des FilmMittwochs im Ersten ausgestrahlt wird und bereits in der ARD Mediathek abrufbar ist, kämpft sie sich durch einen Alltag, der an allen Ecken und Enden ausfranst. Zwei Jobs – als mobile Nagelpflegerin und freie Maskenbildnerin am Theater –, das Messie–Problem ihrer Mutter Doro (Anja Herden), ein hilfloser Vater (Thomas Limpinsel) – und dann verliebt sie sich auch noch in den charmanten, aber flatterhaften Tänzer Philip (Patrick Isermeyer).