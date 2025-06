ARD-Talkshow «Caren Miosga» mit Verteidigungsminister Boris Pistorius

Die Bundeswehr steht so stark im Fokus wie seit Jahrzehnten nicht mehr: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Putins Drohgebärden an der NATO–Ostflanke und die wachsenden Erwartungen an Deutschland als sicherheitspolitische Führungsnation in Europa stellen die Streitkräfte vor grosse Herausforderungen. Zwei Tage vor dem NATO–Gipfel in Den Haag stellt sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) den Fragen von Caren Miosga. Wie will er die Truppe auf die veränderte Weltlage vorbereiten? Reichen Sondervermögen und Strategiepapiere – oder braucht es eine Rückkehr zur Wehrpflicht, um dem Personalmangel zu begegnen? Und was genau bedeutet «kriegstüchtig» im Jahr 2025?