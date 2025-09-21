ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die nächste Ausgabe der politischen ARD–Talkshow «Caren Miosga» findet am Sonntag, dem 21. September, ab 21:45 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Caren Miosga» am Sonntag?
Das Thema der Sendung lautet: Trump spaltet die USA – welchen Schaden nimmt die Demokratie?
Die politische Situation in den Vereinigten Staaten ist äusserst angespannt: Nach der Ermordung des politischen Aktivisten Charlie Kirk und den Attacken der Trump–Regierung auf die Pressefreiheit gerät das Vertrauen in die Stabilität der Demokratie ins Wanken. Unionsfraktionschef und Transatlantiker Jens Spahn verfolgt bislang einen pragmatischen Kurs im Umgang mit US–Präsident Donald Trump. Dabei erkennt er durchaus Schnittmengen mit deutschen Interessen – etwa bei Verteidigung, Energiefragen oder in der China–Politik. Welche Schlüsse lassen sich aus der aktuellen US–Politik ziehen? Und wie beeinflussen populistische Bewegungen die Belastbarkeit demokratischer Ordnungen – auch hierzulande?
Welche Gäste diskutieren bei Caren Miosga in der Sendung?
Jens Spahn (Vorsitzender der CDU/CSU–Bundestagsfraktion)
Cathryn Clüver Ashbrook (Politikwissenschaftlerin und USA–Expertin)
Kerstin Kohlenberg (Journalistin und ehemalige USA–Korrespondentin der ZEIT)
Die ARD–Talkshow «Caren Miosga»
Die wöchentliche Talkshow «Caren Miosga» aus dem TV–Studio in Berlin–Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als «Tagesthemen»–Moderatorin bekannt wurde.
In jeder Ausgabe lädt die in Peine, Niedersachsen, geborene Caren Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.