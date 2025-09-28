ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die deutsche Aussenpolitik steht unter Druck: Die regelbasierte liberale Weltordnung gerät ins Wanken, und Europa muss seine Rolle neu definieren. Das Vorgehen Israels im Gazastreifen empört viele europäische Staaten, während immer mehr Länder Palästina anerkennen. Gleichzeitig erhöht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine den Druck auf Europa, insbesondere auf Deutschland, Führungsstärke zu zeigen. Wie viel Handlungsspielraum bleibt der Bundesregierung zwischen historischer Verantwortung, aktuellen Krisen und dem Anspruch, Europa zu einen? Und welche Rolle kann Deutschland in einer zunehmend von Machtpolitik geprägten Weltordnung spielen?