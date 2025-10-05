ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die nächste Ausgabe der politischen ARD–Talkshow «Caren Miosga» findet am Sonntag, den 5. Oktober, ab 21:45 Uhr im Ersten statt. In der kommenden Sendung ist der CDU–Vorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz (69) zu Gast.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Caren Miosga» am Sonntag?
Das Thema der Sendung lautet: Deutschland im Herbst: Wo bleibt der Ruck für Reformen, Herr Bundeskanzler?
Seit knapp einem halben Jahr ist Bundeskanzler Friedrich Merz im Amt, doch die Zufriedenheitswerte für die Koalition sinken. Manche Institute sehen die AfD bereits vor der Union. Gleichzeitig stagniert die Konjunktur, Unternehmen fordern rasche Strukturreformen. Merz hatte einen «Herbst der Reformen» angekündigt, doch bei vielen wächst Skepsis: Sind die Erwartungen zu hoch gesteckt worden? Wie will der Kanzler das Vertrauen von Bürgern und Partei zurückgewinnen und die Wirtschaft ankurbeln?
Zum 35. Tag der Deutschen Einheit spricht Caren Miosga mit Friedrich Merz auch über den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland.
Die ARD–Talkshow «Caren Miosga»
Die wöchentliche Talkshow «Caren Miosga» aus dem TV–Studio in Berlin–Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als «Tagesthemen»–Moderatorin bekannt wurde.
In jeder Ausgabe lädt die in Peine, Niedersachsen, geborene Caren Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.