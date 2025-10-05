ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Seit knapp einem halben Jahr ist Bundeskanzler Friedrich Merz im Amt, doch die Zufriedenheitswerte für die Koalition sinken. Manche Institute sehen die AfD bereits vor der Union. Gleichzeitig stagniert die Konjunktur, Unternehmen fordern rasche Strukturreformen. Merz hatte einen «Herbst der Reformen» angekündigt, doch bei vielen wächst Skepsis: Sind die Erwartungen zu hoch gesteckt worden? Wie will der Kanzler das Vertrauen von Bürgern und Partei zurückgewinnen und die Wirtschaft ankurbeln?