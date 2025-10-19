ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die nächste Ausgabe der politischen ARD–Talkshow «Caren Miosga» findet am Sonntag, dem 19. Oktober, ab 21:45 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Caren Miosga» am Sonntag?
Das Thema der Sendung lautet: Nahost und Ukraine: Wie wirksam ist die Methode Trump?
Die letzten überlebenden Geiseln sind nach Israel zurückgekehrt, in Gaza gilt eine brüchige Waffenruhe. Doch dies ist erst der Auftakt des Friedensplans, den US–Präsident Donald Trump massgeblich vorangetrieben hat. Ob daraus dauerhafter Frieden in der Region erwächst, bleibt abzuwarten. Dennoch weckt Trumps Verhandlungserfolg international Erwartungen: Könnte seine Methode auch den russischen Krieg gegen die Ukraine beenden? Wie stabil ist die Lage in Gaza wirklich? Wird Trump den Druck aufrechterhalten? Und welche Folgen hat sein Durchbruch für den Ukraine–Konflikt und die deutsche Aussenpolitik?
Welche Gäste diskutieren bei Caren Miosga in der Sendung?
Omid Nouripour (Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Bündnis 90/Die Grünen)
Jenny Havemann (deutsch–israelische Unternehmerin, Podcasterin)
Peter R. Neumann (Politikwissenschaftler, King's College London)
Anna Sauerbrey (Journalistin, «Die Zeit»)
Die ARD–Talkshow «Caren Miosga»
Die wöchentliche Talkshow «Caren Miosga» aus dem TV–Studio in Berlin–Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als «Tagesthemen»–Moderatorin bekannt wurde.
In jeder Ausgabe lädt die in Peine, Niedersachsen, geborene Caren Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.