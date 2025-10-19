ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die letzten überlebenden Geiseln sind nach Israel zurückgekehrt, in Gaza gilt eine brüchige Waffenruhe. Doch dies ist erst der Auftakt des Friedensplans, den US–Präsident Donald Trump massgeblich vorangetrieben hat. Ob daraus dauerhafter Frieden in der Region erwächst, bleibt abzuwarten. Dennoch weckt Trumps Verhandlungserfolg international Erwartungen: Könnte seine Methode auch den russischen Krieg gegen die Ukraine beenden? Wie stabil ist die Lage in Gaza wirklich? Wird Trump den Druck aufrechterhalten? Und welche Folgen hat sein Durchbruch für den Ukraine–Konflikt und die deutsche Aussenpolitik?