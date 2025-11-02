ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die deutsche Automobilindustrie durchlebt eine tiefgreifende Krise: Volkswagen und Porsche verzeichnen Verluste in Milliardenhöhe, bei Mercedes brechen die Gewinne dramatisch ein. Diese Entwicklung steht exemplarisch für die grössere Herausforderung, vor der Deutschland steht – den Übergang von einer traditionellen Industrienation hin zu einer digitalen Innovationsgesellschaft. Die entscheidenden Fragen lauten: Welche Strategien können den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder wettbewerbsfähig machen? Wie positioniert sich das Land erfolgreich zwischen den beiden Wirtschaftsmächten USA und China? Und welche Massnahmen sind erforderlich, um die Wende zu schaffen, Abhängigkeiten zu verringern und neue Innovationen voranzubringen?