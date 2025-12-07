ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die nächste Ausgabe der politischen ARD–Talkshow «Caren Miosga» findet am Sonntag, dem 7. Dezember ab 21:45 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Caren Miosga» am Sonntag?
Das Thema der Sendung lautet: «Nach dem Rentenstreit – schafft die Regierung den Aufschwung, Herr Söder?»
Die deutsche Wirtschaft steht massiv unter Druck. Besonders beunruhigend sind die aktuellen Zahlen aus der Industrie. Bereits im vierten Jahr in Folge schrumpft die Produktion – für Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), ein Zeichen eines tiefgreifenden «strukturellen Abstiegs». Der von der Bundesregierung angekündigte wirtschaftliche Aufschwung bleibt bislang aus. Stattdessen wird die öffentliche Wahrnehmung der Koalition vom Rentenstreit dominiert. Wie ernst ist die wirtschaftliche Lage tatsächlich? Setzt die Regierung die richtigen Schwerpunkte – und verfügt sie noch über die Energie, echte Reformen umzusetzen? Welche Schritte sind jetzt entscheidend, um die Wirtschaft nachhaltig wieder auf Wachstumskurs zu bringen?
Welche Gäste diskutieren bei Caren Miosga in der Sendung?
Markus Söder (CSU–Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern)
Monika Schnitzer (Ökonomin und Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung)
Julia Löhr (Wirtschaftskorrespondentin FAZ)
Die ARD–Talkshow «Caren Miosga»
Die wöchentliche Talkshow «Caren Miosga» aus dem TV–Studio in Berlin–Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als «Tagesthemen»–Moderatorin bekannt wurde.
In jeder Ausgabe lädt die in Peine, Niedersachsen, geborene Caren Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.