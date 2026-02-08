ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

In jüngsten Umfragen erreicht die AfD Werte auf dem Niveau der Union. Vor dem Hintergrund zahlreicher Krisen rücken damit auch die aussen– und wirtschaftspolitischen Vorstellungen der grössten Oppositionsfraktion im Bundestag stärker in den Fokus. Die Partei signalisiert Nähe zu US–Präsident Donald Trump, der innen– wie aussenpolitisch einen konfrontativen Kurs verfolgt, und spricht sich zugleich für eine Annäherung an Russland aus. Wie würde Deutschland nach Auffassung der AfD im geopolitischen Wettbewerb positioniert? Setzt die Partei dabei auf mehr oder weniger europäische Zusammenarbeit?