ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

Russland führt Krieg auf europäischem Boden, die Nato bleibt wachsam. Doch stellt sich die Frage: Muss Deutschland wirklich kriegstüchtiger werden, wie es der Verteidigungsminister verlangt? Und wollen wir das überhaupt? Fest steht: «Angetreten! ... aber nur, wenn du magst». Denn die Bundesregierung plant, im kommenden Jahr einen freiwilligen Wehrdienst einzuführen. Genügt dieser Schritt – oder braucht es eine Rückkehr zur verpflichtenden Wehrpflicht?