ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Hart aber fair» findet am Montag, dem 22. September, ab 21 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Hart aber fair» am Montag?
Das Thema: Krieg in Europa: keine Sicherheit ohne Wehrpflicht?
Russland führt Krieg auf europäischem Boden, die Nato bleibt wachsam. Doch stellt sich die Frage: Muss Deutschland wirklich kriegstüchtiger werden, wie es der Verteidigungsminister verlangt? Und wollen wir das überhaupt? Fest steht: «Angetreten! ... aber nur, wenn du magst». Denn die Bundesregierung plant, im kommenden Jahr einen freiwilligen Wehrdienst einzuführen. Genügt dieser Schritt – oder braucht es eine Rückkehr zur verpflichtenden Wehrpflicht?
Welche Gäste diskutieren bei Louis Klamroth in der Sendung?
Norbert Röttgen (CDU, stellv. Fraktionsvorsitzender, zuständig für Auswärtiges und Verteidigung)
Jan van Aken (Die Linke, Parteivorsitzender)
Nicole Schilling (Stellvertreterin des Generalinspekteurs der Bundeswehr)
Özge İnan (Journalistin und Autorin)
Carlo Masala (Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München)
Annabell Günther (Jura–Studentin und Reservistin)
Helena Clear (macht ein Freiwilliges Soziales Jahr)
Die ARD–Talkshow «Hart aber fair»
Die wöchentliche Talkshow «Hart aber fair» feierte am 31. Januar 2001 ihre Premiere und läuft montags um 21 Uhr im Ersten. Frank Plasberg übergab an den Hamburger Fernsehmoderator Louis Klamroth (geb. 1989), der am 9. Januar 2023 seine erste Sendung präsentierte. Produziert wird die Talkshow in Köln oder Berlin. In der Sendung diskutiert der Moderator mit fünf Gästen ein aktuelles Thema. Neben Politikern sind häufig auch Experten, Vertreter verschiedener Organisationen und direkt betroffene Personen zu Gast.
Charakteristisch für das Format sind kurze Einspielfilme, die zusätzliche Informationen liefern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben während der Sendung ausserdem die Möglichkeit, sich über soziale Medien und das Zuschauer–Forum auf der Webseite an der Diskussion zu beteiligen. Am Dienstagmittag nach der Sendung veröffentlicht die Redaktion einen sogenannten «Faktencheck» zu strittigen Aussagen oder in der Sendung genannten Zahlen.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.