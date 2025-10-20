ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

Unmittelbar nach der Supermarkt–Doku: Fleisch, Obst und Schokolade kosten heute deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren. Insgesamt sind die Lebensmittelpreise in den vergangenen vier Jahren um etwa 30 Prozent gestiegen. Doch nicht nur beim Essen wird es teurer – auch viele Dienstleistungen schlagen inzwischen stärker zu Buche. Immer drängender stellt sich die Frage: Wer kann sich das noch leisten? Welche Rolle spielt der Einzelhandel bei dieser Preisentwicklung? Und was muss die Politik tun, um die Inflation zu bremsen?