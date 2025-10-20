ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Hart aber fair» findet am Montag, dem 20. Oktober, ab 21 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Hart aber fair» am Montag?
«Alles wird teurer: Was tun gegen die steigenden Preise?»
Unmittelbar nach der Supermarkt–Doku: Fleisch, Obst und Schokolade kosten heute deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren. Insgesamt sind die Lebensmittelpreise in den vergangenen vier Jahren um etwa 30 Prozent gestiegen. Doch nicht nur beim Essen wird es teurer – auch viele Dienstleistungen schlagen inzwischen stärker zu Buche. Immer drängender stellt sich die Frage: Wer kann sich das noch leisten? Welche Rolle spielt der Einzelhandel bei dieser Preisentwicklung? Und was muss die Politik tun, um die Inflation zu bremsen?
Welche Gäste diskutieren bei Louis Klamroth in der Sendung?
Michaela Kaniber (CSU, Landwirtschafts– und Ernährungsministerin in Bayern)
Jan van Aken (Die Linke, Parteivorsitzender)
Jennifer Kuschel (alleinerziehende Mutter, zeigt auf Social Media, wie sie günstig kocht)
Britta Schautz (Verbraucherzentrale Berlin)
Stefan Genth (Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland)
Mark Schieritz (Wirtschaftsjournalist bei der ZEIT)
Die ARD–Talkshow «Hart aber fair»
Die wöchentliche Talkshow «Hart aber fair» feierte am 31. Januar 2001 ihre Premiere und läuft montags um 21 Uhr im Ersten. Frank Plasberg übergab an den Hamburger Fernsehmoderator Louis Klamroth (geb. 1989), der am 9. Januar 2023 seine erste Sendung präsentierte. Produziert wird die Talkshow in Köln oder Berlin. In der Sendung diskutiert der Moderator mit fünf Gästen ein aktuelles Thema. Neben Politikern sind häufig auch Experten, Vertreter verschiedener Organisationen und direkt betroffene Personen zu Gast.
Charakteristisch für das Format sind kurze Einspielfilme, die zusätzliche Informationen liefern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben während der Sendung ausserdem die Möglichkeit, sich über soziale Medien und das Zuschauer–Forum auf der Webseite an der Diskussion zu beteiligen. Am Dienstagmittag nach der Sendung veröffentlicht die Redaktion einen sogenannten «Faktencheck» zu strittigen Aussagen oder in der Sendung genannten Zahlen.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.