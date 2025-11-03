ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

Der demografische Wandel stellt Deutschland vor wachsende Herausforderungen: Die Zahl pflegebedürftiger Menschen steigt kontinuierlich. Allein mindestens 1,8 Millionen Menschen leben hierzulande mit einer Demenzdiagnose. Dabei findet die Pflege überwiegend in den eigenen vier Wänden statt – etwa 90 Prozent aller Pflegebedürftigen werden zu Hause von Angehörigen betreut, lediglich zehn Prozent im Heim. Diese Situation wirft drängende Fragen auf: Welche Betreuungs– und Versorgungskonzepte brauchen Menschen mit Demenz? Welche Entlastung und Unterstützung benötigen pflegende Angehörige? Und welche grundlegenden Reformen sind im Pflegesystem notwendig, um allen Menschen ein würdevolles Altern zu ermöglichen?