ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Hart aber fair» findet am Montag, dem 3. November, ab 21 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Hart aber fair» am Montag?
Das Thema der Sendung lautet: Notfall Pflege: Wer sorgt für ein Altern in Würde?
Der demografische Wandel stellt Deutschland vor wachsende Herausforderungen: Die Zahl pflegebedürftiger Menschen steigt kontinuierlich. Allein mindestens 1,8 Millionen Menschen leben hierzulande mit einer Demenzdiagnose. Dabei findet die Pflege überwiegend in den eigenen vier Wänden statt – etwa 90 Prozent aller Pflegebedürftigen werden zu Hause von Angehörigen betreut, lediglich zehn Prozent im Heim. Diese Situation wirft drängende Fragen auf: Welche Betreuungs– und Versorgungskonzepte brauchen Menschen mit Demenz? Welche Entlastung und Unterstützung benötigen pflegende Angehörige? Und welche grundlegenden Reformen sind im Pflegesystem notwendig, um allen Menschen ein würdevolles Altern zu ermöglichen?
Welche Gäste diskutieren bei Louis Klamroth in der Sendung?
Karl–Josef Laumann (CDU, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein–Westfalen)
Andrea Sawatzki (Schauspielerin und Schriftstellerin, hat ihren an Demenz erkrankten Vater gepflegt)
Stella Merendino (Die Linke, Bundestagsabgeordnete und Krankenpflegerin)
Eckart von Hirschhausen (Arzt und Fernsehmoderator, präsentiert die ARD–Doku «Hirschhausen und das grosse Vergessen» über Demenz)
Rainer Heydenreich (lebt seit vier Jahren mit der Diagnose Alzheimer)
Bernd Meurer (Präsident Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste)
Die ARD–Talkshow «Hart aber fair»
Die wöchentliche Talkshow «Hart aber fair» feierte am 31. Januar 2001 ihre Premiere und läuft montags um 21 Uhr im Ersten. Frank Plasberg übergab an den Hamburger Fernsehmoderator Louis Klamroth (geb. 1989), der am 9. Januar 2023 seine erste Sendung präsentierte. Produziert wird die Talkshow in Köln oder Berlin. In der Sendung diskutiert der Moderator mit fünf Gästen ein aktuelles Thema. Neben Politikern sind häufig auch Experten, Vertreter verschiedener Organisationen und direkt betroffene Personen zu Gast.
Charakteristisch für das Format sind kurze Einspielfilme, die zusätzliche Informationen liefern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben während der Sendung ausserdem die Möglichkeit, sich über soziale Medien und das Zuschauer–Forum auf der Webseite an der Diskussion zu beteiligen. Am Dienstagmittag nach der Sendung veröffentlicht die Redaktion einen sogenannten «Faktencheck» zu strittigen Aussagen oder in der Sendung genannten Zahlen.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.