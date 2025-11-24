ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

Im Anschluss an die Schnäppchen–Dokumentation «Die Wahrheit über Schnäppchen–Preise» wird das Thema auch in der Talkshow diskutiert. Der Online–Handel steht vor der umsatzstärksten Phase des Jahres. Rund um den sogenannten «Black Friday» werben zahlreiche Anbieter mit besonders günstigen Angeboten. Doch wie verlässlich sind die beworbenen Preise tatsächlich? Welche Rolle spielen dabei gängige Verkaufsstrategien und potenzielle Fallen? Zudem stellt sich die Frage nach problematischen Arbeitsbedingungen und zunehmenden Abfallmengen. Auch mögliche politische Massnahmen und strengere Regulierungen – insbesondere im Hinblick auf neue Shoppingplattformen aus China – werden diskutiert.