ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Hart aber fair» findet am Montag, dem 1. Dezember, ab 21 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Hart aber fair» am Montag?
Das Thema des Abends lautet: «Zwischen Rentenstreit und Reformstau – kriegt Kanzler Merz das hin?» Es geht um das umstrittene Rentenpaket, gegen das junge Unionsabgeordnete seit Wochen rebellieren. Hat sich der Kanzler damit in eine Sackgasse manövriert? Die Gäste debattieren auch über die Frage, ob die Regierung den grossen Themen der Republik gewachsen ist und wie führungsstark der Kanzler ist.
Welche Gäste diskutieren bei Louis Klamroth in der Sendung?
Philipp Amthor (CDU,Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung)
Heidi Reichinnek (Die Linke, Fraktionsvorsitzende im Bundestag)
Franz Müntefering (SPD, ehem. Vizekanzler, Arbeitsminister und Parteichef)
Karlotta Gründobler (Geschäftsführende Gesellschafterin ELIOG Industrieofenbau)
Markus Feldenkirchen (politischer Autor im Hauptstadtbüro «Der Spiegel»)
