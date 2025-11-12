ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am 12. November

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Mittwoch, dem 12. November, ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Themen der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Mittwoch?
Unterstützung für die Ukraine und Wehrpflichtdebatte: CDU–Aussenpolitiker Roderich Kiesewetter und Ralf Stegner von der SPD werden darüber diskutieren.
Sein Blick auf die deutsche Politik und die Meinungsfreiheit in den USA : Kabarettist Dieter Nuhr kommt ins Studio.
Welche Talkgäste diskutieren bei Sandra Maischberger in dieser Sendung?
Roderich Kiesewetter (CDU, Bundestagsabgeordneter)
Ralf Stegner (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Dieter Nuhr (Kabarettist)
Es kommentieren:
Amelie Fried (Autorin und Journalistin)
Gabor Steingart (Herausgeber von «The Pioneer Briefing»)
Anja Maier (Politik–Chefreporterin beim «Focus»)
