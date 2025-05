ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Dienstag

Die ARD–Talkshow «Maischberger»

Die Talkshow «Maischberger» läuft zweimal in der Woche, dienstags und mittwochs, im Ersten und wird im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln produziert. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Sendung gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.