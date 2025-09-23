ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Dienstag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Dienstag, dem 23. September, ab 22.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Thema der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Dienstag?
Über die schwarz–roten Reformpläne – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat einen «Herbst der Reformen» angekündigt. Sandra Maischberger empfängt zu diesem Thema Hendrik Wüst (CDU), den Ministerpräsidenten des einwohnerreichsten deutschen Bundeslands Nordrhein–Westfalen
Über den Mord an Charlie Kirk und die politische Lage in den USA – Wie geht es nach dem Mord an dem konservativen Aktivisten Charlie Kirk weiter? Zu Gast sind USA–Expertin Sandra Navidi und der in Berlin lebende US–Autor und Satiriker Eric T. Hansen.
Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?
Hendrik Wüst (CDU, Ministerpräsident Nordrhein–Westfalen)
Sandra Navidi (Autorin und USA–Expertin)
Eric T. Hansen (US–Autor)
Es kommentieren:
Christian Berkel (Schauspieler und Autor)
Theo Koll (Phoenix)
Yasmine M'Barek (Die Zeit)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.