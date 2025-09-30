ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Dienstag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Dienstag, dem 30. September, ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Thema der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Dienstag?
Debatte um Reformen in der Sozialpolitik – darüber sprechen der parlamentarische Staatssekretär im Digitalministerium Philipp Amthor und die Linken–Vorsitzende Ines Schwerdtner
Russlands hybrider Krieg und Trumps Ukraine–Politik – im Gespräch sind der ehemalige langjährige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, sowie der republikanische Politikstratege und frühere Trump–Berater Bryan Lanza
Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?
Philipp Amthor (CDU, parlamentarischer Staatssekretär)
Ines Schwerdtner (Die Linke, Parteivorsitzende)
Rüdiger von Fritsch (ehemaliger Botschafter)
Bryan Lanza (ehemaliger Trump–Berater)
Es kommentieren:
Bettina Böttinger (Moderatorin)
Helene Bubrowski (Table Media)
Christoph Schwennicke (t–online)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.