ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Dienstag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Dienstag, dem 25. November, ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Thema der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Dienstag?
Streit um Rente und wirtschaftspolitischen Kurs – Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg–Vorpommern, ist im Studio zugegen.
28–Punkte–Plan für die Ukraine – Dem Gespräch stellt sich Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine bei den Vereinten Nationen.
US–Friedensinitiative und Auswirkungen auf die Nato – Die ehemalige finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin kommt ins Studio.
Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?
Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin Mecklenburg–Vorpommern)
Andrij Melnyk (Botschafter der Ukraine bei den Vereinten Nationen)
Sanna Marin (ehemalige Ministerpräsidentin Finnlands)
Es kommentieren:
Ulrich Wickert (ehemaliger Tagesthemen–Moderator und Autor)
Veit Medick (Politikchef des Stern)
Anna Schneider (Chefreporterin Freiheit bei der Welt)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.