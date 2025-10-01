ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Mittwoch

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Mittwoch, dem 1. Oktober, ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Themen der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Mittwoch?
Pläne für den wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland – darüber sprechen Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) und der Grünen–Chef Felix Banaszak (B'90/Grüne).
Russische Provokationen und die Situation in den USA – im Studio diskutiert der Journalist Frederik Pleitgen.
Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?
Thorsten Frei (CDU, Chef des Bundeskanzleramts)
Felix Banaszak (Bündnis'90/Die Grünen, Bundesvorsitzender)
Frederik Pleitgen (CNN, Journalist)
Es kommentieren:
Denis Scheck (Literaturkritiker und Moderator)
Dagmar Rosenfeld («Media Pioneer», Journalistin)
Markus Feldenkirchen («Der Spiegel», Journalist und Schriftsteller)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.