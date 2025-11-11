ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Mittwoch

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Mittwoch, dem 11. November, ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Themen der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Mittwoch?
Die USA unter Trump und die deutsch–amerikanischen Beziehungen – Zu diesem Thema sprechen der ehemalige Aussenminister und Parteivorsitzende der SPD, Sigmar Gabriel, sowie Bryan Lanza, Berater der Trump–Regierung und der Trump–Kampagne 2024.
Die Zukunft des BSW – Dazu ist Sahra Wagenknecht, Noch–Vorsitzende des BSW, im Studio.
Welche Talkgäste diskutieren bei Sandra Maischberger in dieser Sendung?
Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Aussenminister und Parteivorsitzender)
Bryan Lanza (Berater der Trump–Regierung)
Sahra Wagenknecht (BSW, Parteivorsitzende)
Es kommentieren:
Bärbel Schäfer (TV–Moderatorin und Autorin)
Michael Bröcker (Chefredakteur von Table.Briefings)
Iris Sayram (ARD–Korrespondentin)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.