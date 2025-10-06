ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Montag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Montag, dem 6. Oktober, ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Thema der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Montag?
Migrationsgipfel und Sozialreformen: Wann liefert die Bundesregierung? – im Gespräch der Vorsitzende der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag Jens Spahn (CDU).
Drohnenalarm und Aufrüstungskurs: Reagiert Deutschland richtig? – darüber diskutieren der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger und der ehemalige Parteichef der SPD sowie der Linken Oskar Lafontaine (BSW).
Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?
Jens Spahn (CDU, Fraktionsvorsitzender)
Wolfgang Ischinger (ehem. Diplomat und Aussenpolitik–Experte)
Oskar Lafontaine (BSW, ehem. SPD– und Linken–Parteichef)
Es kommentieren:
Anja Kohl (ARD–Wirtschafts– und Finanzexpertin)
Robin Alexander (Die Welt)
Alev Doğan (The Pioneer)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.