ARD und Dritte bald nur noch in HD: Was Zuschauer wissen müssen

Am 7. Januar 2025 stellt die ARD die Ausstrahlung ihrer Programme in SD–Qualität über Satellit ein. Ab diesem Zeitpunkt sind Das Erste sowie alle Dritten Programme der Landesrundfunkanstalten ausschliesslich in hochauflösender HD–Qualität zu empfangen. Dies betrifft auch Kabelhaushalte, die in der Regel auf HD–Empfang umstellen müssen. Das Wichtigste zur Umstellung.