ARD verlängert Talkformate mit Miosga, Klamroth und Maischberger

«In den vergangenen Jahren haben wir das Talkangebot der ARD konsequent weiterentwickelt», wird ARD–Programmdirektorin Christine Strobl (54) zitiert. «Diesen Weg gehen wir weiter: Gesellschaftliche und politische Themen wollen wir für alle Zielgruppen durch noch mehr Formatvielfalt für Das Erste und auch die ARD–Mediathek zugänglich machen. Gerade in diesen bewegten Zeiten ist es so wichtig, Debattenräume für unterschiedliche Meinungen zu schaffen.»