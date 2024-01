ARD zeigt Gedenkfeier für Franz Beckenbauer live im Ersten

Die Trauer um Franz Beckenbauer (1945–2024) ist gross. Für die am 7. Januar verstorbene Fussball–Legende wird am 19. Januar eine grosse Gedenkfeier stattfinden. Die Veranstaltung wird auch im TV zu sehen sein, wie die ARD jetzt bekanntgibt. Daneben soll der Festakt in der ARD–Mediathek gezeigt werden.