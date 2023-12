ARD zeigt Konzertfilm von Helene Fischers «Rausch»-Tour

«Ungekürzt und mit allen Hits»

Die Sängerin hatte in diesem Jahr zwischen April und Oktober 71 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz gegeben. Mehr als 750.000 Menschen verfolgten die Auftritte, an denen auch Artisten vom Cirque du Soleil teilnahmen. Die ARD zeigt Ende Januar eines der Konzerte «ungekürzt und mit allen Hits, packender Akrobatik und Feuer– wie Wasser–Elementen», wie es in der Programmauskunft des Senders heisst. Für den Film zeichnet der Filmemacher Paul Dugdale (geb. 1980) verantwortlich, der bereits einen Emmy für «An Evening with Adele» bekam. Er habe die emotionalen Momente und Höhepunkte der Show derart gekonnt eingefangen, «dass dieser Konzertfilm alles bisher Dagewesene übertrifft und damit neue Massstäbe setzt», heisst es weiter.