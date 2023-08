«Are You the One? Reality Stars in Love»: Alle Infos zu Staffel drei

Das Konzept

Die Reality-Datingshow «Are You The One?» wird seit 2020 ausgestrahlt. Ab Dezember 2022 lief die vierte Staffel. Vom Ableger «Are You The One? Reality Stars in Love», in dem die Kandidatinnen und Kandidaten bereits Reality-TV-Erfahrung mitbringen, liefen 2021 und 2022 zwei Staffeln. Das Konzept ist in beiden Formaten gleich. Je zehn Single-Männer und -Frauen werden von der Produktion zu sogenannten «Perfect Matches» gepaart. Was auf dem Blatt Papier steht, muss dann in der Praxis getestet werden: Die Singles lernen sich in einer Villa kennen und müssen ihr «Perfect Match» finden.