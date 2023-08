«Are You The One? Reality Stars in Love»: Mike Heiter ist Kandidat

Alicia (29) aus Neuried sah man 2021 bei «Temptation Island», Darya (30) aus München nahm 2015 an «Germany's next Topmodel» teil, Jenny (25) aus Köln stand für «Love Island» (2021) und «Eating with my Ex» (2022) vor der Kamera und Paulina (20) aus Köln wagte sich 2022 an den Strand von «Ex on the Beach». Mit Marie (26) aus Wels, Sabrina (26) aus Wien und Stefanie (26) aus Augsburg sind auch drei erfahrene «Are You The One?»-Kandidatinnen dabei, sie haben an einer der regulären Staffeln teilgenommen und versuchen nun im Ableger des Formats erneut ihr Glück.