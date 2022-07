«Are You The One - Reality Stars in Love» startet im August

Das «Are You The One»-Spin-off geht in eine zweite Staffel: «Are You The One - Reality Stars in Love» startet am 2. August bei RTL+. Die 21 neuen Folgen werden wie gewohnt von Sophia Thomalla (32) moderiert, wie der Sender bekannt gegeben hat. Anders als im Original sind die Liebessuchenden keine Unbekannten: Es kommen Realitystars aus verschiedenen Datingshows zusammen, in diesem Jahr etwa aus «Prominent getrennt», «Beauty & the Nerd», «Der Bachelor», «Temptation Island», «Love Island», «Are You The One?», «Take Me Out» und «Ex on the Beach».