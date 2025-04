«Are You The One? Reality Stars in Love»: Sandra Janina ist Kandidatin

Die fünfte Staffel der Kuppelshow «Are You The One? Reality Stars in Love» nimmt Form an: Die Dreharbeiten in Thailand sind gestartet und die ersten drei Kandidatinnen und Kandidaten stehen fest, wie «RTL» mitteilte. Unter anderem muss Sandra Janina (25) ihr «Perfect Match» finden. Die Reality–Persönlichkeit nahm 2020 an «Love Island» teil und war auch in der ersten Staffel des VIP–Ablegers zu sehen. Mit dem Ex–«Are You The One?»–Kandidaten Juliano Fernandez wagte sie sich zu «Temptation Island VIP» und «Prominent getrennt». «Ich weiss, was ich wert bin», zeigt sie sich jetzt selbstbewusst.