«Are You The One? Realitystars in Love»: Raúl Richter sucht die Liebe

Der Schauspieler hatte Anfang des Jahres die Trennung von Vanessa Schmitt bekanntgegeben. «Vanessa und ich haben uns nach sieben gemeinsamen wunderschönen Jahren getrennt», schrieb Richter in einer Instagram–Fragerunde. Zuvor hatte er bereits verkündet: «Die Hochzeit für diesen Sommer haben wir letztes Jahr abgesagt.» Das Paar war seit 2018 liiert. Im Jahr 2022 kam es zu einer ersten kurzen Trennung. Im Gegensatz zu anderen Paaren überstanden sie den berühmt–berüchtigten «Sommerhaus–Fluch» und blieben nach den Dreharbeiten zur der RTL–Show zusammen. Im Dezember 2024 verkündeten sie ihre Verlobung.