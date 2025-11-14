Ariana Grande bei «Wicked»-Filmpremiere in Singapur von Fan attackiert

Der Angreifer wurde laut Medienberichten als Johnson Wen identifiziert, der online unter dem Namen «Pyjama Man» bekannt ist. Wen hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Promi–Events gestürmt – unter anderem sprang er im Juni auf die Bühne während eines Katy–Perry–Konzerts und im August bei einem Auftritt von The Weeknd. Zu einem Instagram–Video des Vorfalls schrieb Wen: «Liebe Ariana Grande, danke, dass ich mit dir auf den gelben Teppich springen durfte.»