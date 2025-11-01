Ariana Grande übernimmt Rolle in 13. «American Horror Story»-Staffel

Das beeindruckende Reunion–Ensemble hat unter den Fans bereits wilde Spekulationen ausgelöst. Viele vermuten, dass Staffel 13 möglicherweise an eine frühere Staffel anknüpfen könnte – besonders die hochgelobte Staffel drei aus dem Jahr 2013 mit dem Titel «Coven» steht im Fokus der Vermutungen. Ein solches Vorgehen wäre nicht neu für die Serie: Bereits in «Apocalypse» hatte «American Horror Story» alte Charaktere zurückgebracht und dabei Handlungsstränge aus «Coven», «Murder House» (Staffel eins, 2011) und «Hotel» (Staffel fünf, 2015) miteinander verwoben.