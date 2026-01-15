Ariana Grande und Jonathan Bailey übernehmen Hauptrollen in Musical

Ariana Grande kehrt nach fast zwei Jahrzehnten auf die Bühne zurück

Die Schauspielerin und Sängerin und der «Bridgerton»–Star hatten ihr Engagement zuvor mit einem gemeinsamen Instagram–Post angedeutet. Zu sehen sind sie in dem Beitrag im Art Institute of Chicago vor Georges Seurats berühmtem Gemälde «Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte». Jenes Werk hat einst das Musical «Sunday in the Park with George» inspiriert, in dem Bailey und Grande nun die Hauptrollen übernehmen werden. «Es muss einfach gut sein», steht in der Bildunterschrift in Anspielung auf den bekannten Song «Finishing the Hat» aus dem Musical–Klassiker.